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В Пензе открылся форум «Защищая детство»

27 ноября в 11:15 152 просмотра

В Пензенской библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 27 ноября открылся региональный форум «Защищая детство». В мероприятии принял участие губернатор Иван Белозерцев.

Губернатор поблагодарил собравшихся за работу, которая проводится в регионе по поддержке и защите детей.

«Работа проводится немалая, и мы об этом знаем. Много проектов по поддержке материнства и детства реализуется. В конце форума мы наградим коллег, которые этого заслуживают.

У нас есть положительный опыт, но и проблем очень много, и они серьезные. Чтобы их решать, мы должны видеть положительный опыт и поднимать вопросы в работе власти. Недавно дал поручение еще раз посмотреть ситуацию, связанную с положением дел в приемных семьях. В ряде регионов — ужасающие истории, которые будоражат сознание любого нормального человека: когда мама издевается над детьми, они заперты дома, не ходят в школу, а представители опеки этого не видят или не хотят видеть. В результате дети страдают. Я подумал — а разве у нас этого не может быть? Разве мы чем-то сильно отличаемся от других регионов? У нас тоже есть семьи неблагополучные, где родители злоупотребляют спиртным. Мы должны защищать ребенка. Уверен, что сегодняшний форум ответит на многие волнующие нас вопросы», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона обратил внимание на роль школы в данной работе и, в первую очередь, — классного руководителя.

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что на обсуждение вынесен очень важный вопрос — защита прав несовершеннолетних.

«Нужна прочная правовая основа. Законодательным Собранием совместно с губернатором и прокуратурой создана нормативная база по социальной защите детей. Дальнейшее взаимодействие всех заинтересованных структур будет способствовать совершенствованию нашей правовой базы», — подчеркнул он.

В рамках форума в фойе библиотеки открылась выставка, посвященная защите детства. Стенды с работами по соответствующей тематике представили корпус волонтеров ПГУ, минздрав, минтруд, центр медпрофилактики, прокуратура. Участникам форума рассказали о вреде курения и алкоголя, о мерах социальной поддержки семей с детьми, напомнили телефоны доверия для оказания психологической помощи.


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