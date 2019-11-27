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В мэрии Пензы рассказали о ходе реконструкции Бакунинского моста

27 ноября в 13:38 144 просмотра

В Пензе продолжается реконструкция Бакунинского моста. О том, что удалось выполнить на сегодняшний день, рассказали в пресс-службе администрации города.

Рабочие занимаются прокладкой новых сетей газо- и электроснабжения. Обустроен полуостровок правого берега, аналогичный должен быть на левом. Теперь специалисты занимаются возведением шпунтовой стенки и ставят буронабивные сваи. Также продолжается разборка балок пролетных строений и проезжей части моста.

Напомним, перед началом реконструкции были установлены знаки по схемам организации дорожного движения. Из-за закрытия объезда пришлось изменить несколько маршрутов общественного транспорта и обустроить дополнительные остановки по новому пути их следования. Мониторинг дорожной ситуации в утренний и вечерний часы пик продолжается. Для решения проблемы с заторами было принято решение пустить из Заречного в Пензу электричку и расширить Ахунский переезд.

Изначально планировалось сдать объект в конце 2021 года, однако после замечания губернатора Ивана Белозерцева удалось найти пути для сокращения сроков на полгода — до лета 2021-го.

Работы ведутся на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России.


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