Программы «Экспресса» теперь можно смотреть на канале ОТР

С 29 ноября телепрограммы «Экспресса» начали транслировать на федеральном канале «Общественное телевидение России» (ОТР), который входит в первый мультиплекс.

«Ну, вот мы и в эфире! На телеканале ОТР — наш телеканал», — написал глава медиахолдинга «Экспресс» Виктор Рубцов на своей странице в Facebook.

Теперь программы и новости регионального телеканала «Экспресс», помимо 21-й кнопки, можно будет также ежедневно смотреть на ОТР с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.

Напомним, контент для эфира федерального канала будут поставлять три пензенские телевизионные команды — служба новостей, «Утро на «Экспрессе» (16+) и редакция авторских программ.

Ранее в эфире радио «Эхо Пензы» на программе «События и мнения» (12+) редактор авторских программ Павел Прохоренков, редактор «Утра на «Экспрессе» Константин Коломиец и корреспондент информационной службы канала Александр Маркеев рассказали о том, какую продукцию пензенского телеканала можно будет смотреть на ОТР.