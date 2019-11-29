На сессии Гордумы разгорелась жаркая дискуссия о Генплане Пензы

В процессе обсуждения вопроса о принятии изменений в Генеральный план Пензы на сессии в Гордуме в пятницу, 29 ноября, депутаты разделились на два лагеря: одни предлагали утвердить документ, другие выступали за отправку его на доработку без принятия.

По словам начальника городского управления градостроительства и архитектуры Нины Кутыревой, доработать проект с учетом всех поправок к декабрю не удастся. Вопрос об этом ей задал депутат Александр Смирнов. Началась дискуссия, в ходе которой обозначилось две позиции.

Одна группа народных избранников выступила за отправку документа на доработку, в том числе — из-за того, что предлагаемые изменения не устраивают жителей микрорайона Дегтярный Затон. В частности, за это выступил Виктор Хомец. Другие предложили принять проект в существующем виде. Например, замглавы города Иван Краснов призвал решать все вопросы в рабочем порядке уже после утверждения документа.

«Хочу сказать про свой избирательный округ, народ у меня ждет. Ветхие жилые дома все были снесены, и в этой зоне сейчас нельзя строить — там промзона. Там школа находится, но все опустело. Поэтому люди ждут принятия Генплана», — заявил Юрий Зиновьев.

Перед голосованием глава города Владимир Мутовкин напомнил, что постоянная комиссия по градостроительству ранее не приняла изложенные в документе предложения.

«Если мы примем план, можно будет вносить изменения, и они к июню-июлю пройдут», — пояснил он.

По итогам голосования 20 народных избранников проголосовали за принять проекта, 12 высказались против, один депутат воздержался.