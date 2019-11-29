Следком назвал возможную причину смертоносного пожара в Сердобске

В городе Сердобске Пензенской области организована доследственная проверка по факту гибели 83-летнего мужчины в результате пожара.

Напомним, трагедия произошла после полуночи в пятницу, 29 ноября. В квартире на улице Пушкина загорелись полы. Пожарных вызвали соседи пенсионера.

Ликвидировав возгорание, спасатели обнаружили в помещении тело хозяина квартиры, который жил один. Никаких повреждений, кроме следов термического воздействия, при первоначальном осмотре на нем зафиксировано не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Предварительной причиной возникновения пожара является неисправность электропроводки», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.

Следователи устанавливают точные причины возникновения огня и смерти пенсионера.