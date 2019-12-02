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Белозерцев предложил организовать просмотр и обсуждение школьниками советских фильмов

2 декабря в 10:52 168 просмотров

В Пензе состоялся форум по защите детства. О его итогах губернатор Иван Белозерцев рассказал на планерке в правительстве 2 декабря.

Глава региона сообщил, что участники обсуждения предложили цикл мероприятий по улучшению работы по защите детства.

«Прошу минобр активнее работать с молодежью. Проблема остается, и она нарастает, когда подростки находятся во вредных группах в соцсетях. Дети должны заниматься дополнительным образованием как можно больше, тогда преступлений будет меньше и проблем у родителей», — сказал он.

Иван Белозерцев добавил, что также необходимо вести работу со школой и родителями. Он подчеркнул, что нужны нестандартные подходы к решению этой задачи. Также глава региона предложил показывать ученикам советские фильмы и обсуждать их с классными руководителями.

«Давайте в киноконцертном зале сделаем показ и организуем обсуждение на сцене. Пусть посмотрят, как раньше одевались, общались. Также прошу продумать фильмы о Великой Отечественной войне — подобрать, рекомендовать для просмотра. Можно в качестве домашнего задания давать детям», — добавил губернатор.


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