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Проблему с водой в ЗиФе намерены решить с помощью федеральной программы

2 декабря в 12:06 78 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время планерки в правительстве 2 декабря поручил рассмотреть вопрос расширения федеральной программы «Чистая вода».

Глава региона отметил, что необходимо найти возможность введения в нее областного центра. Этот вопрос он поручил курировать мэру Андрею Лузгину.

«Мы были в ЗиФе и Заре. В ЗиФе я обещал, что проблему воды закроем. Проработайте этот вопрос. Условия те же, надо посмотреть, какую сумму дозаложить. Это мы с министром финансов будем отдельно рассматривать. До 15 декабря Михаил Панюхин [начальник УЖКХ и ГЗН региона], Любовь Финогеева [министр финансов области] и Андрей Лузгин, зайдете ко мне, доложите о предложениях. И не летом, а намного раньше, чтобы люди не страдали», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Напомним, ранее жители поселка ЗиФ неоднократно сообщали о проблемах с водой. Они также отмечали, что в 2019 году ситуация усугубилась. Губернатор во время рабочей поездки посещал поселок. На тот момент специалисты отправили проектно-сметную документацию по водопроводу на экспертизу. Иван Белозерцев пообещал взять эту ситуацию на личный контроль.


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