Проблему с водой в ЗиФе намерены решить с помощью федеральной программы

Глава региона отметил, что необходимо найти возможность введения в нее областного центра. Этот вопрос он поручил курировать мэру Андрею Лузгину.

«Мы были в ЗиФе и Заре. В ЗиФе я обещал, что проблему воды закроем. Проработайте этот вопрос. Условия те же, надо посмотреть, какую сумму дозаложить. Это мы с министром финансов будем отдельно рассматривать. До 15 декабря Михаил Панюхин [начальник УЖКХ и ГЗН региона], Любовь Финогеева [министр финансов области] и Андрей Лузгин, зайдете ко мне, доложите о предложениях. И не летом, а намного раньше, чтобы люди не страдали», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Напомним, ранее жители поселка ЗиФ неоднократно сообщали о проблемах с водой. Они также отмечали, что в 2019 году ситуация усугубилась. Губернатор во время рабочей поездки посещал поселок. На тот момент специалисты отправили проектно-сметную документацию по водопроводу на экспертизу. Иван Белозерцев пообещал взять эту ситуацию на личный контроль.