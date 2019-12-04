Когда и где в Пензенской области появятся новые ФАПы? Инфографика

В Пензенской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России, устанавливают модульные фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты. Сколько их будет построено до конца 2019 года и в какие сроки их планируют ввести в эксплуатацию, где они уже сданы?

По информации регионального минздрава, всего до конца года планируется установить 14 ФАПов (13 — в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» и один — в рамках программы «Развитие здравоохранения»), сборка стартовала в конце октября. Согласно новому плану-графику, представленному ведомством, медобъекты уже установлены в 10 населенных пунктах.

Установка ФАПов находится на постоянном контроле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, эта тема обсуждается на каждом оперативном совещании. По информации, озвученной 2 декабря министром здравоохранения Александром Никишиным, в настоящее время смонтировано 11 ФАПов, к 8 декабря установят еще три.

После установки модульных ФАПов в Пензенской области также планируется благоустроить территории вокруг медобъектов. Соответствующее поручение дал глава региона также в ходе оперативного совещания. Он подчеркнул, что там необходимо сделать дорожки, освещение, скамейки, велопарковки, красивые ограждения, газоны или цветочные клумбы.

«Поручаю главному архитектору региона [Леониду Иоффе] подготовить два-три типовых проекта благоустройства территории ФАПов. Лариса Рябихина [врио вице-губернатора области], Александр Никишин [министр здравоохранения региона], Леонид Иоффе — подумайте, за какие средства можно это сделать. Главам администраций муниципальных образований следует адресовать эту работу. Привыкли смотреть в сторону бюджета региона. Все можно сделать, было бы желание. Леонид Иоффе, подготовьте предложения, мы разошлем главам», — сказал он.

Напомним, изначально в 2019 году в регионе была запланирована установка 10 новых модульных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Однако в рамках дополнительного соглашения, подписанного региональным и федеральным министерствами здравоохранения, было построено еще три ФАПа: в селах Сюзюм, Кузнецкого района, Каменка Тамалинского района и деревне Субботино Никольского района (в настоящее время медобъекты уже установлены). Всего на размещение ФАПов выделено 36 млн 400 тыс. рублей, из них федеральные средства — 20 млн 891,7 тыс. рублей, средства бюджета Пензенской области — 15 млн 508,3 тыс. рублей.