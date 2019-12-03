В Сердобском районе перезахоронят найденного на Украине красноармейца

Служащий 130-й отдельной танковой бригады Кирилл Воронкин родился в селе Вербовка Сердобского района в 1918 году и погиб возле села Ивановка Барвенковского района Харьковской области на Украине в годы Великой Отечественной войны.

Передача останков состоялась в ритуальном зале Федерального военного мемориального кладбища Министерства обороны России 1 декабря. На церемонии присутствовал заместитель директора — начальник отдела по связям с общественностью представительства правительства Пензенской области при Правительстве РФ Федор Федотов.

Как сообщила председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова, поисковики установили родственников погибшего. С мая 1942 года он числился пропавшим без вести.

«Захоронение красноармейца с воинскими почестями на малой Родине состоится на кладбище поселка Круглое Сердобского района 3 декабря в День неизвестного солдата», — сообщили в пресс-центре областного правительства.