Пензенские предприниматели представляют проекты на премии «Бизнес-Успех»

В Пензе 4 декабря определят лучших бизнесменов регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех», которые смогут заявить о себе на всю страну, представив свои идеи в финале в Москве.

В финал регионального этапа премии вышли несколько человек, которых отобрала экспертная комиссия. Это индивидуальные предприниматели Дмитрий Банчуков, Федор Моисеев, Екатерина Скобелина, Марина Мажарова, Алексей Суркин, Ольга Воронцова и Татьяна Неверова.

Также на победу претендуют Илья Анфиногенов (компания «Архимед плюс»), Елена Чадаева (компания «Армиевский пруд»), Екатерина Дятлова (образовательный центр «Лингва»), Игорь Янишевский (ООО «Бахметьевский завод»), Александр Артамонов (ООО «Диад»), Максим Репин (ООО «Средневолжская мебельная фабрика»), Гилфан Аджигитов (ООО «Торговый дом «Кувака»), Нариман Алтынбаев (производственный кооператив «ПластДекор»), Наиль Мянзелин (производственный снабженческо-сбытовой кооператив «Неверкинский лимонад»), Руслан Баткаев (ГКФХ), Владимир Антонов (КФХ «Антоново»), Тамара Макеева (компания «Возрождение»).

Финалисты презентуют свои бизнес-проекты и поборются за победу в номинациях «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева», «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший интернет-проект», «Лучший созидательный проект», «Лучший производственный проект», «Лучший женский проект», «ЗОЖ». Также определится «Народный предприниматель», которого выберут по итогам онлайн-голосования на сайте проекта.