В пензенской ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП на ул. Терновского

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали информацию о дорожно-транспортном происшествии на улице Терновского .

По данным ведомства, сигнал об аварии поступил на пульт дежурного 4 декабря в 10:43. На регулируемом перекрестке с улицей Петровского под колесами грузовика МАЗ оказалась женщина. Ее личность в настоящее время устанавливается. За рулем самосвала находился мужчина 1965 года рождения.

В результате ДТП пешеход получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в отделе пропаганды регионального управления.

Отметим, что в соцсети появилась видеозапись момента аварии. Женщина с двумя палками, возможно, для скандинавской ходьбы, начала переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора. Однако к моменту его переключения на «красный» пешеход оказалась только на середине пути — прямо перед самосвалом. Можно сделать предположение, что из-за высоты машины водитель просто не заметил женщину и начал движение. В итоге она упала на землю и оказалась под транспортным средством, которое остановилось только на повороте, заподозрив что-то неладное.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.