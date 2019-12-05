Летальный исход. В Сети сообщают о сбитом на пензенской дороге пешеходе

В группе социальной сети «ВКонтакте» сообщили в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Пензе с участием пешехода.

Трагедия произошла 4 декабря около 19 часов.

«Развязка на Петухе в сторону Бессоновки, сбили пешехода, летальный исход», — говорится в публикации.

К посту прикреплена фотография, на которой запечатлен лежащий на проезжей части человек, машина скорой медицинской помощи и сотрудник ДПС.

Официальной информации о случившемся пока нет.

По последним данным, это второе за сутки смертельное ДТП с участием пешехода в Пензе. Днем самосвал сбил 83-летнюю женщину, не успевшую пересечь дорогу на зеленый свет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.