Летальный исход. В Сети сообщают о сбитом на пензенской дороге пешеходе

Трагедия произошла 4 декабря около 19 часов.
«Развязка на Петухе в сторону Бессоновки, сбили пешехода, летальный исход», — говорится в публикации.
К посту прикреплена фотография, на которой запечатлен лежащий на проезжей части человек, машина скорой медицинской помощи и сотрудник ДПС.
Официальной информации о случившемся пока нет.
По последним данным, это второе за сутки смертельное ДТП с участием пешехода в Пензе. Днем самосвал сбил 83-летнюю женщину, не успевшую пересечь дорогу на зеленый свет.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.