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Летальный исход. В Сети сообщают о сбитом на пензенской дороге пешеходе

5 декабря в 08:49 184 просмотра

В группе социальной сети «ВКонтакте» сообщили в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Пензе с участием пешехода.

Трагедия произошла 4 декабря около 19 часов.

«Развязка на Петухе в сторону Бессоновки, сбили пешехода, летальный исход», — говорится в публикации.

К посту прикреплена фотография, на которой запечатлен лежащий на проезжей части человек, машина скорой медицинской помощи и сотрудник ДПС.

Официальной информации о случившемся пока нет.

По последним данным, это второе за сутки смертельное ДТП с участием пешехода в Пензе. Днем самосвал сбил 83-летнюю женщину, не успевшую пересечь дорогу на зеленый свет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://sun1-29.userapi.com/c854228/v854228428/19aed4/lLEyKDCsUbA.jpg

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