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Установлена личность погибшей в ДТП на ул. Терновского женщины

4 декабря в 16:28 320 просмотров

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области предоставили дополнительную информацию о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось 4 декабря на улице Терновского.

Под колесами самосвала погибла 83-летняя пенсионерка. Напомним, ее сбили на пешеходном переходе, который она не успела перейти на зеленый свет.

За рулем грузового автомобиля МАЗ находился 54-летний мужчина. Когда зажегся зеленый свет для транспортных средств, он начал движение, очевидно, не заметив прямо перед капотом человека.

По факту случившегося организована проверка, добавили в отделе пропаганды регионального управления.

Все произошло на глазах у инспектора ДПС, который стол на противоположной стороне дороги. В соцсетях уже рассуждают о том, мог ли он предотвратить трагедию, ведь водитель большегруза изначально остановился за стоп-линией.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_457273284%2Fwall-156022223_136527

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