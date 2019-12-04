Установлена личность погибшей в ДТП на ул. Терновского женщины

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области предоставили дополнительную информацию о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось 4 декабря на улице Терновского.

Под колесами самосвала погибла 83-летняя пенсионерка. Напомним, ее сбили на пешеходном переходе, который она не успела перейти на зеленый свет.

За рулем грузового автомобиля МАЗ находился 54-летний мужчина. Когда зажегся зеленый свет для транспортных средств, он начал движение, очевидно, не заметив прямо перед капотом человека.

По факту случившегося организована проверка, добавили в отделе пропаганды регионального управления.

Все произошло на глазах у инспектора ДПС, который стол на противоположной стороне дороги. В соцсетях уже рассуждают о том, мог ли он предотвратить трагедию, ведь водитель большегруза изначально остановился за стоп-линией.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.