Доступно и просто. Пензенцам рассказали о финансовой поддержке бизнесменов

В Пензе во время форума для бизнесменов «Территория бизнеса — территория жизни», который прошел в библиотеке имели М. Ю. Лермонтова , состоялась дискуссионная площадка. Участники обсудили доступность финансирования для малого и среднего предпринимательства (МСП).

Модератором площадки выступил представитель банка Александр Кириллов. Вместе с ним вопрос финансирования обсудили представитель банка Алексей Васин и начальник отдела по работе с клиентами «Поручителя» Екатерина Доманова.

«Кредитованием пользуется всего порядка 27% представителей МСП, остальные не хотят на это идти по какой-то причине. Стоит отметить, что банки сейчас конкурируют, каждый пытается сделать услуги выгоднее, и для предпринимателей эта ситуация самая благотворная, чтобы реализовывать свои проекты», — отметил Александр Кириллов.

Вопросы обсуждали в формате живого диалога. Участники задавали вопросы спикерам во время выступления. Бизнесмены подробно остановились на нескольких вопросах. Они обсудили преимущества и перспективы конкретных продуктов и услуг для малого и среднего предпринимательства. Без внимания также не осталась тема развития инструментов регионального фондового рынка.

Кроме того, предприниматели затронули вопрос займов на развитие бизнеса и льготные условия, которые могут быть им предоставлены. Алексей Васин рассказал предпринимателям о программах финансовой поддержки, которую банки могут предоставить бизнесменам.

Особенно участники площадки затронули тему государственной поддержки малого и среднего бизнеса и микрофинансирования. Подробно об этом им рассказала Екатерина Доманова. Она сообщила, что это одна из самых востребованных мер поддержки.

«Она популярна из-за низкой процентной ставки, короткого времени рассмотрения заявки и отсутствия требований к сроку ведения предпринимательской деятельности. Выдача поручительств позволяет предпринимателю получить финансовые ресурсы на развитие бизнеса в нужном объеме. В основном, это до 70% от суммы кредита, но не более 25 млн рублей», — уточнила она.