«Бизнес-Успех». Стали известны имена лучших пензенских предпринимателей

Экспертная комиссия отобрала лучшие проекты из представленных — это уникальные по своей специфике и наиболее запоминающиеся идеи малого бизнеса.

В номинации «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» победил Ильяс Алтынбаев, производственный кооператив «ПластДекор» в Кузнецке.

Приз «Лучший интернет-проект» получил Дмитрий Банчуков, создавший в Пензе SMM-агентство «5cats».

Автором «Лучшего созидательного проекта» стала Екатерина Скобелина, открывшая агентство детских праздников «FunnyКэт» в Кузнецке.

В номинации «Лучший производственный проект» победила Ольга Изранова пензенским с научно-производственным предприятием «Моторные технологии».

«Лучшим женским проектом» стала ветклиника «ДокторЗоо» Ольги Вороновой, открытая в Заречном.

Фитнесс-студия села Бессоновка, открытая Мариной Мажаровой, стала лучшей в категории «ЗОЖ».

«Народным предпринимателем» признан Алексей Суркин из компания «N1sport», Пенза.

Также оргкомитет премии учредил специальный приз Илье Анфиногенову, компания «АрхимедПлюс».

Руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» Дарья Сунцова отметила, что цель проекта — показать позитив в сфере малого и среднего предпринимательства.

«Люди, которые в небольших городах развивают свое дело, — их истории вдохновляют. Мы — площадка, чтобы помочь показать успешные примеры развития малого бизнеса.

О возможностях премии: их очень много. Например, мы делаем программу стажировки для финалистов в Москве с участием представителей власти. Главное — общение людей из разных регионов России, складывается партнерство, появляется много совместных межрегиональных компаний», — сообщила она.

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, первый вице-президент общероссийской общественной организации МСП «Опора России» Азат Газизов вручили победителям символ «Бизнес-Успеха» — статуэтку «Золотой домкрат». Также они получили ценные подарки от организаторов и спонсоров: электронные гаджеты, сертификаты на бесплатное обучение, бонусы на поездки по России, доступ к цифровой библиотеке и другие.

Кроме того, всех победителей пригласили на федеральный этап премии «Бизнес-Успех», который пройдет в начале марта в Москве.