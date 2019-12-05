«Уже трескается асфальт!» Пензенцев пугает коммунальная авария на ул. Кирова

Жители Пензы следят за развитием событий на улице Кирова, 69, где два дня назад произошла коммунальная авария .

В группе социальной сети «ВКонтакте» появился новый тревожный пост с фотографией, сделанной на месте происшествия.

«Вода третьи сутки вытекает, уже трескается асфальт! Будьте осторожны!» — написал пользователь Сети.

Судя по фотографии, кто-то из автомобилистов не заметил ограждение перед местом утечки — забор упал.

В пресс-службе ресурсоснабжающей организации корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» пояснили, что в компанию поступило несколько вызовов по разным адресам, поэтому операивно направить бригады в разные районы города проблематично. В настоящий момент работы на улице Кирова не ведутся, ремонт начнется до конца дня.

Напомним, что в городе произошло уже несколько коммунальных аварий, в том числе — на улице Володарского. Из-за морозной погоды на проезжей части, поднимающейся в крутую гору, образовался гололед. Машины шлифовали дорогу колесами, произошло несколько ДТП.

Рвутся не только сети холодного водоснабжения. Прорыв на улице Аустрина привел к трагедии — в образовавшийся провал упал автомобиль «Лада Ларгус», водитель и пассажир погибли на месте, возбуждено уголовное дело.