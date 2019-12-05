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Пензенская область подготовит обращение на имя премьер-министра по поводу снюсов

5 декабря в 16:10 130 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 5 декабря на заседании антинароктической комиссии поручил подготовить обращение на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева по поводу свободного обращения снюсов — жевательного табака, который стал новой вредной зависимостью школьников.

Такое решение вызвано обеспокоенностью распространения этой заразы среди молодежи. Ее активно рекламируют в Сети, говоря, что он совершенно безвреден, но на самом деле это далеко не так, утверждают наркологи.

«В целом, ситуация нас беспокоит по теме снюсов. Это касается больше школьников. Если это мы сумеем победить, то в наркозависимых мы не увидим молодое поколение. Сначала их подсаживают на никотин, потом — на что-то серьезное. Подмешать туда психоактивные вещества — на раз-два», — отметил главный внештатный нарколог Пензенской области Юрий Уткин.

Обеспокоенность распространением снюсами есть и в других регионах страны. Проблема в том, что они продаются в привлекательной для детей форме — в виде леденцов или мармелада. Эксперты выяснили, что в одной подушечке никотина столько же, сколько в трех пачках сигарет. Для детского организма такая доза наносит большой урон, в частности, он разъедает слизистые и поражает органы пищеварения.


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