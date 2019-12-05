В Пензенской области 41 наркозависимый успешно прошел реабилитацию

Глава региона напомнил, что государство гарантирует больным наркоманией лечение, которое в том числе включает в себя реабилитацию. Она долгосрочная — от шести месяцев до одного года.

«Для этого на базе областной наркологической больницы развернуто отделение на 20 коек. По итогам десяти месяцев в стационарные реабилитационные программы включено 46 пациентов. Из них успешно закончил медицинскую реабилитацию 41 человек. В настоящее время 33 наркозависимых проходят реабилитацию по индивидуальным программам, амбулаторно, по месту жительства. 21 пациент — в негосударственных центрах, десять из них за счет средств регионального бюджета», — сообщил Иван Белозерцев.

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин сообщил, что от отравления наркотиками в этом году умерли 19 человек, из них двое — от передозировки. Причем менее половины из них стояли на учете у нарколога.

«К нам за помощью обращаются анонимно, это их право. Эта та категория, которая не хочет попадать в поле зрения официальных органов. Все погибшие люди — молодые. Наркоманы после 40 лет в наших стационарах — большая редкость», — сказал главный нарколог региона Юрий Уткин.

По словам Ивана Белозерцева, на первом плане должна быть профилактика употребления наркотиков, чтобы дети и взрослые не подсаживались на них.

«Считаю, что у нас слабо работают негосударственные организации. Они должны работать более профессионально, использовать современные методики», — сказал Иван Белозерцев.

Он призвал активнее участвовать НКО в получении грантовой поддержки на проведение социальной реабилитации наркозависимых лиц.

Ранее мы писали, что в ходе заседания Иван Белозерцев поручил подготовить обращение на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева по поводу свободного обращения снюсов.