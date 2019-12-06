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Минтруда создаст группу, которая проанализирует работу муниципалитетов по помощи наркоманам

6 декабря в 04:07 132 просмотра

Пензенский минтруда подготовил проект приказа о создании межведомственной рабочей группы, которая будет анализировать работу муниципалитетов по созданию системы комплексной реабилитации совершеннолетних наркоманов.

Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу. Члены группы будут оказывать помощь местным чиновникам, готовить предложения по совершенствованию работы, координировать их деятельность. Заседания — не реже раза в полгода.

В состав группы предлагается включить главу областного минтруда Алексея Качана и его заместителя Елену Егорову, нарколога Илью Лана, минздрав будет представлять Галина Рожкова, УМВД — Ирина Осетрова.

Напомним, ранее на заседании антинаркотической комиссии губернатор Иван Белозерцев призвал обратить особое внимание на реабилитацию наркоманов и попросил подключить к решению проблемы НКО.


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