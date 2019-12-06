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Лузгин объяснил, зачем жителям дальнего Арбеково ледовый дворец

6 декабря в 11:49 136 просмотров

В Пензе на комиссии Гордумы, которая прошла 6 декабря, обсудили строительство крытого катка с искусственным льдом в дальнем Арбеково.

Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин. Он подчеркнул, что в этом нуждаются жители микрорайона, так как в дальнем Арбеково нет спортивной инфраструктуры, помимо дворца спорта «Буртасы».

«Земельный участок нужен большой, и где угодно его не поставишь. Средства выделяет министерство спорта региона, это будут федеральные деньги», — добавил Андрей Лузгин.

Напомним, ледовый дворец для занятий фигурным катанием планируют возвести в Пензе в районе улицы 65-летия Победы. Образцом для проектирования объекта может послужить физкультурно-оздоровительный комплекс в Кузнецке. Новый спортивный объект в дальнем Арбеково должен быть сдан в 2022 году.


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