Лузгин объяснил, зачем жителям дальнего Арбеково ледовый дворец

В Пензе на комиссии Гордумы, которая прошла 6 декабря, обсудили строительство крытого катка с искусственным льдом в дальнем Арбеково.

Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин. Он подчеркнул, что в этом нуждаются жители микрорайона, так как в дальнем Арбеково нет спортивной инфраструктуры, помимо дворца спорта «Буртасы».

«Земельный участок нужен большой, и где угодно его не поставишь. Средства выделяет министерство спорта региона, это будут федеральные деньги», — добавил Андрей Лузгин.

Напомним, ледовый дворец для занятий фигурным катанием планируют возвести в Пензе в районе улицы 65-летия Победы. Образцом для проектирования объекта может послужить физкультурно-оздоровительный комплекс в Кузнецке. Новый спортивный объект в дальнем Арбеково должен быть сдан в 2022 году.