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Установлена личность сбитого на ул. Свердлова пешехода

6 декабря в 14:01 72 просмотра

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности ДТП, которое случилось 6 декабря на улице Свердлова.

Предварительно установлено, что сигнал об аварии поступил на пульт дежурного в 11:05. Напротив дома № 2 грузовик MAN сбил 70-летнюю женщину. За рулем транспортного средства находился 47-летний мужчина.

«В результате происшествия пешеход после оказания медицинской помощи была отпущена. По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.


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