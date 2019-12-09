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В Кузнецке после ДТП с участием женщины-полицейского начата проверка

9 декабря в 10:16 428 просмотров

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области прокомментировали информацию о дорожно-транспортном происшествии с участием сотрудника полиции в городе Кузнецке.

Предварительно установлено, что авария произошла 8 декабря в 17:15 напротив дома № 54 на улице Леваневского.

Автомобиль ВАЗ-2110 сбил 27-летнюю женщину в форменной одежде при исполнении служебных обязанностей, когда та пересекала проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. За рулем «десятки» находился 53-летний мужчина.

В результате ДТП пострадавшую с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.


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