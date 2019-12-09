Появились фото с места смертельного ДТП в Вадинском районе

В Вадинском районе Пензенской области утром 9 декабря произошла авария. Пресс-служба регионального управления МЧС опубликовала фото с места происшествия.

Иномарка вылетела в кювет и загорелась. Полыхающее Peugeot тушили сотрудники МЧС. Автобус ПАЗ стоял на обочине, слегка наклонившись на бок.

Напомним, ранее в пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщали, что авария произошла примерно в 9:30 на 13 километре дороги «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино». Автобусом управлял 56-летний водитель, а иномаркой — 31-летняя женщина. В результате ДТП погибла 32-летняя пассажирка легковушки. Автоледи с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть особенно внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Кроме того, из-за наступления холодов и выпавшего снега водителям рекомендуют двигаться аккуратно, избегая заносов.