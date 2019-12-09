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Погибла женщина. В Вадинском районе иномарка врезалась в автобус и загорелась

9 декабря в 12:21 154 просмотра

9 декабря на автодороге «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» в Пензенской области случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного регионального УГИБДД УМВД России в 9:30. На 13 километре автодороги автомобиль Peugeot столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, двигавшимся из Земетчина в Пензу.

За рулем ПАЗа находился 56-летний мужчина, иномаркой управляла 31-летняя женщина. В результате аварии ее автомобиль съехал в кювет и загорелся, 32-летняя пассажирка погибла на месте.

Водителя Peugeot с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, 7 декабря в Городищенском районе пассажирский ПАЗ столкнулся с тягачом Volvo. Восьмерых пассажиров автобуса после осмотра отпустили, двое были доставлены в больницу и покинули медучреждение после получения помощи от врачей. К расследованию инцидента подключилась областная прокуратура.

Ранее губернатор Иван Белозерцев призвал усилить контроль за деятельностью организаций-перевозчиков. По мнению главы региона, результатом этой работы должно стать сведение к нулю аварий с участием пассажирского транспорта.


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