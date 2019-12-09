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В Пензе почтили память Героев Отечества

9 декабря в 13:12 250 просмотров

На набережной Суры в Пензе состоялась торжественная церемония, посвященная Дню Героев Отечества.

К собравшимся у стелы «Слава Героям» обратился губернатор Иван Белозерцев, напомнивший, что памятную дату отмечают 12-й год. Он подчеркнул, что уроженцы Пензенской области участвовали в боях Великой Отечественной войны, международных конфликтах и локальных горячих точках, проявляя героизм и мужество.

«Сегодня многих нет в строю. Очень важно, чтобы молодое поколение помнило о великом подвиге наших Героев Отечества и брало с них пример, чтобы молодежь росла образованной, любила свою землю, Россию и помнила о великом подвиге наших героев», — заявил он.

Губернатор поздравил полных кавалеров Орденов Славы, а также пензенцев, награжденных боевыми орденами и медалями, отмеченных госнаградами, в том числе — за работу на предприятиях, в сфере образования, здравоохранения и др.

Также участие в мемориальном мероприятии принял председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

«Бескорыстное служение Отечеству — нравственный ориентир для нас, для наших детей и внуков. Герои являются для всех нас примером несгибаемой воли, высокой нравственности, безграничной преданности и любви к Родине, ответственности за ее судьбу», — отметил спикер регионального парламента.

В завершении церемонии представители органов власти, общественных организаций, кадеты, юнармейцев, члены молодежных поисковых отрядов и неравнодушные горожане почтили память героев минутой молчания и возложили цветы и венки к монументу, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

Фотография: скриншот - http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/201184/

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