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Прокуратура проводит проверку по факту страшной аварии в Вадинском районе

9 декабря в 14:52 678 просмотров

В Пензенской области прокуратура начала проверку после смертельного ДТП на автодороге «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино».

Утром 9 декабря на 13 километре автодороги автомобиль Peugeot столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ. Легковушка затем слетела в кювет и загорелась, 32-летняя пассажирка погибла на месте. 31-летняя женщина, управлявшая иномаркой, получила травму, ее доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, сотрудники ведомства проверят исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. Будет дана оценка содержанию дороги и ее соответствию требованиям технических регламентов и других нормативных актов, а также соблюдению правил перевозки пассажиров.

По результатам проверки выяснится, есть ли основания для принятия мер прокурорского реагирования.

Сотрудники ГИБДД просят жителей региона быть особенно внимательными и осторожными на дороге, соблюдать ПДД, дистанцию и скоростной режим. Кроме того, из-за наступления холодов и выпавшего снега водителям рекомендуют двигаться аккуратно, избегая резких маневров.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ГИБДД

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