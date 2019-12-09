Григорий Кабельский об отстранении сборной: Мы от этого только крепче становимся

Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский прокомментировал новость о запрете российским спортсменам участвовать в официальных соревнованиях и спортивных мероприятиях. Такое решение принял исполком WADA .

«Понятно, что ситуация, в которую опять попал отечественный спорт, сложнейшая. Четыре года нам придется выкарабкиваться из этой ситуации, пострадают и спортсмены, и тренеры, и весь отечественный спорт. Теперь спортсменам придется пройти муки ада. Например, перед прошлом Зимней олимпиадой Денису Айрапетяну, с которым никогда не случалось темных историй в плане допинга, отказали в участии. То есть теперь спортсменам надо не только готовиться, но и доказывать, что они «чистые», — заявил Григорий Кабельский.

Он добавил, что региональное ведомство ждет разъяснений о дальнейших действиях от Минспорта и Олимпийского комитета России.

«Но мы от этого только крепче становимся, будут сделаны правильные выводы», — отметил глава пензенского ведомства.