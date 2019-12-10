Пензенский «Дизелист» не смог взять реванш у «Олимпии»

Пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» так и не подобрал ключи от победы над МХК «Олимпия» . Ответная встреча между командами в рамках регулярного чемпионата НМХЛ дошла до серии буллитов.

«Желто-синие» удачно начали поединок: уже к 15-й секунде на табло горели «1:0» в пользу гостей. Ворота Максима Плюснина распечатал Никита Емельянов с паса Романа Авдюшкина. Долго сохранять преимущество у подопечных Алексея Медведева не получилось — на 5-й минуте Даниил Прохоров забил Сергею Чигрову. Ассистентами выступили Николай Коротков и Кирилл Гай.

Однако голевая феерия первого периода только начиналась. На 15-й минуте Илья Сурков вновь вывел «Дизелист» вперед, причем в меньшинстве. Через 18 секунд «Олимпия» опять обнулила усилия пензенцев — Альберт Серазетдинов забросил вторую шайбу, все-таки воспользовавшись удалением у пензенцев.

Удача улыбнулась «желто-синим» в середине второго периода. Пока Эмиль Саетхужин отбывал наказание, Глеб Булычев и Роман Авдюшкин организовали атаку, которую реализовал Александр Агапов — 3:2.

До победы в основное время «Дизелисту» не хватило совсем немного — а точнее, трехсекундной концентрации. Именно за такой временной отрезок до конца игры хозяева площадки в третий раз сравняли счет.

В овертайме выявить победителя не получилось, и игроки перешли к буллитам. Началась настоящая дуэль вратарей — Сергей Чигров и Максим Плюснин по очереди отражали броски соперников, но первым дрогнул голкипер пензенцев. Альберт Серазетдинов и Александр Моисеев реализовали свои попытки, а Михаил Балашов так не вовремя допустил промах.

«Олимпия» второй раз одерживает победу над «Дизелистом», а тот начинает готовиться к домашним поединкам против АК59 (0+).