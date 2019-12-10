В Пензе появился сервис быстрого обмена квартир
Фестиваль «Пенза — сердце мастерства»
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Выступление Макса Коржа в Пензе
Наши новости
Игрок пензенского «Дизеля» перешел в клуб КХЛ
Пензенский «Дизелист» не смог взять реванш у «Олимпии»
Алексей Ваулин — о поражении «Дизеля»: У меня нет объяснения нашей безобразной игре
Пензенский «Дизель» уступил аутсайдеру ВХЛ
Кабельский прокомментировал отстранение сборной от международных соревнований
Пензенские пловцы приняли участие в эстафете на призы губернатора
В Пензе прошел турнир по чир-спорту
Григорий Кабельский об отстранении сборной: Мы от этого только крепче становимся
Зареченский пловец Александр Харланов остался без медали чемпионата Европы
Пензенский «Дизелист» проиграл первый матч в Кирово-Чепецке

Пять игроков пензенской «Лагуны-УОР» помогут сборной России в товарищеских матчах

10 декабря в 10:36 132 просмотра

По итогам учебно-тренировочного сбора женской мини-футбольной команды России в красногорском «Аквариуме» было отобрано пять игроков пензенской «Лагуны-УОР», которые смогут сыграть в товарищеских матчах против Португалии.

Честь национальной сборной будут защищать Оксана Алемайкина, Екатерина Енина, Мария Крупина и Екатерина и Мария Самойловы. Они отправились в Албуфейру, а их одноклубницы Ирина Родькина и Александра Чернова после сбора поехали домой.

Также в заявку на две товарищеские встречи попали вратари Анастасия Иванова («Аврора»), Мария Сурнина («Норманочка») и Ирина Назарова («Спартак»). На поле будут действовать Анастасия Дурандина и Елизавета Никитина («Аврора»), Залия Газимова («УрФУ»), Дина Данилова («МосПолитех»), Татьяна Кулешова («Спартак») и Александр Самородова («Норманочка»).

Первый матч состоится 10 декабря в 22:30, второй — 11 декабря в 23 часа, сообщили в пресс-службе сурского клуба. Возрастные ограничения — 0+.

Фотография: скриншот - http://www.amfr.ru/press-center/news/zhenskaya-sbornaya-rossii-zavershila-uts-pered-portugaliey/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...