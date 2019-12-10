Пять игроков пензенской «Лагуны-УОР» помогут сборной России в товарищеских матчах

По итогам учебно-тренировочного сбора женской мини-футбольной команды России в красногорском «Аквариуме» было отобрано пять игроков пензенской «Лагуны-УОР», которые смогут сыграть в товарищеских матчах против Португалии.

Честь национальной сборной будут защищать Оксана Алемайкина, Екатерина Енина, Мария Крупина и Екатерина и Мария Самойловы. Они отправились в Албуфейру, а их одноклубницы Ирина Родькина и Александра Чернова после сбора поехали домой.

Также в заявку на две товарищеские встречи попали вратари Анастасия Иванова («Аврора»), Мария Сурнина («Норманочка») и Ирина Назарова («Спартак»). На поле будут действовать Анастасия Дурандина и Елизавета Никитина («Аврора»), Залия Газимова («УрФУ»), Дина Данилова («МосПолитех»), Татьяна Кулешова («Спартак») и Александр Самородова («Норманочка»).

Первый матч состоится 10 декабря в 22:30, второй — 11 декабря в 23 часа, сообщили в пресс-службе сурского клуба. Возрастные ограничения — 0+.