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Игрок пензенского «Дизеля» перешел в клуб КХЛ

10 декабря в 11:06 100 просмотров

Нападающий пензенского хоккейного клуба «Дизель» Николай Владимиров подписал двухсторонний контракт с командой континентальной хоккейной лиги «Металлург». Информацию подтвердила пресс-служба клуба из Магнитогорска.

Контракт с игроком рассчитан до конца текущего сезона, в клубе он будет выступать под номером 45.

Ранее игрок защищал цвета ХК «Саров», ХК «Лада», ХК «Сокол». В «Дизеле» он играл в нынешнем сезоне с 21 октября до 5 декабря.

Максим Хоренков

Фотография: скриншот - https://www.metallurg.ru/press/club-news/462877/

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