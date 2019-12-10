Игрок пензенского «Дизеля» перешел в клуб КХЛ

Нападающий пензенского хоккейного клуба «Дизель» Николай Владимиров подписал двухсторонний контракт с командой континентальной хоккейной лиги «Металлург». Информацию подтвердила пресс-служба клуба из Магнитогорска.

Контракт с игроком рассчитан до конца текущего сезона, в клубе он будет выступать под номером 45.

Ранее игрок защищал цвета ХК «Саров», ХК «Лада», ХК «Сокол». В «Дизеле» он играл в нынешнем сезоне с 21 октября до 5 декабря.

Максим Хоренков