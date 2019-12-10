Житель Нижнеломовского района показал, как расправлялся с возлюбленной

В пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области предоставили фотографии со следственного эксперимента, который проводился с участием обвиняемого в совершении тяжкого преступления.

35-летнего жителя села Большие Хутора Нижнеломовского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы. Трагедия произошла 20 ноября.

Напомним, по данным следствия, мужчина забил 48-летнюю возлюбленную до смерти, а затем пытался убедить правоохранителей в своей непричастности к преступлению. Однако соседи, у которых, по его словам, мужчина находился в момент злодеяния, не смогли подтвердить его версию событий.

Также не в пользу мужчины сыграло то, что он уже был судим за конфликты с другими женщинами, в том числе — за высказывание в их адрес угроз убийством.

В настоящее время ведется следствие, сельчанин находится под стражей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.