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Сколько в Пензе стоят хлопушки, искусственные ели и гирлянды?

16 декабря в 05:32 222 просмотра

ИА «Пенза-Пресс» в конце года традиционно изучает изменения стоимости самых популярных новогодних товаров — мишуры, хлопушек, бенгальских огней, искусственных елей и гирлянд. Журналисты информагентства сравнили цены в четырех магазинах города в декабре 2019 года с теми, которые были зафиксированы нами в 2016 и 2018 годах.

В мониторинг по-прежнему входят четыре магазина Пензы: «Магнит» и «Бубль Гум» (пр. Строителей, 1в), «Лента» (пр. Строителей, 2б) и «Лист» (ул. Карпинского, 2). В «Бубль Гуме» и «Ленте» цены фиксировались с условием наличия карты.

Мы посчитали стоимость набора новогодних товаров по состоянию на 9 декабря 2019 года. Зеленым цветом выделены самые низкие цены, красным — самые высокие.

Также мы сравнили актуальные цены с показателями 2016 и 2018 годов. В список для сравнения было включено восемь позиций: самые дешевые хлопушки, гирлянды, мишура, две искусственные ели — длиной 150 и 180 см, детская маска, бенгальские огни и стеклянные игрушки.

Отметим, что не учитывалась стоимость тех позиций, которые отсутствовали в указанном магазине в 2016 году, а также тех, которых не стало в 2018-м. Например, в «Бубль Гуме» в 2016 году не продавали стеклянные шары и карнавальные маски, а в 2018 и 2019-м они появились в продаже.

Таким образом, стоимость новогоднего набора, состоящего из наиболее дешевых товаров, снизилась лишь в одном из магазинов, включенных в мониторинг. В остальных трех случаях зафиксирован значительный рост — прежде всего, связанный с подорожанием искусственных елей.

ИА «Пенза-Пресс» предупреждает о том, что данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен.

Напомним, ранее информагентство со ссылкой на данные «Платформы оператора фискальных данных (ОФД)» сообщало о том, что в России на старте сезона наметился резкий спад спроса на новогодние товары: жители страны приобрели в полтора раза меньше елочных игрушек и на четверть меньше гирлянд, чем в декабре 2018-го.


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