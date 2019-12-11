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Голы пензенских футболисток не помогли сборной России обыграть Португалию

11 декабря в 09:14 176 просмотров

Сборная России по мини-футболу, в составе которой выступают игроки пензенской «Лагуны-УОР», проиграла первый товарищеский матч против команды Португалии.

По данным Ассоциации мини-футбола России, поединок состоялся 10 декабря. Португалки решили исход матча за одну минуту — на 27-й они забили россиянкам три гола. Отличились Мария Перейра, Лидия Моррейра и Катия Моргадо.

Исправить ситуацию подопечные Евгения Кузьмина попытались во втором тайме. Сначала счет размочила Мария Крупина, а на последней минуте второй гол забила Мария Самойлова. Однако оформить третье взятие ворот российская команда в этот вечер так и не смогла — 3:2.

Взять реванш национальная сборная попытается 11 декабря. Начало — в 23 часа (0+).

Фотография: скриншот - http://www.amfr.ru/press-center/news/minimalnoe-porazhenie-ot-portugalii-v-pervom-matche-/

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