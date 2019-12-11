Этично ли кататься на санках у памятника Победы? Итоги опроса в соцсетях

Этично ли кататься на санках возле Монумента воинской и трудовой Славы? Дискуссии по данному вопросу, поднятому на сессии Гордумы, в Пензе продолжаются вторую неделю. Чтобы выяснить мнение жителей города, ИА «Пенза-Пресс» провело в социальных сетях опрос.

Напомним, ранее глава города Владимир Мутовкин предложил провести опрос по поводу того, этично ли кататься у памятника Победы. 5 декабря мы запустили голосования в двух социальных сетях — «ВКонтакте» и «Одноклассники», предложив пользователям три варианта ответа на вопрос.

Голоса распределились следующим образом. «ВКонтакте» первый вариант — «нет, лучше сделать горку где-то рядом» — поддержали 34,34% пензенцев, второй — «нет, это памятник воинской и трудовой славы — неэтично» — 43,43%, третий — «ничего страшного, пусть катаются» — 22,22%.

В «Одноклассниках» данные варианты набрали 52,9%, 29,4% и 17,7% голосов соответственно.

Напомним, данный вопрос был поднят депутатом Гордумы Людмилой Коломыцевой после ряда обращений в ее адрес с просьбой запретить зимние катания с горки у памятника Победы.

Мэр Андрей Лузгин в ходе объезда города 29 ноября предложил рассмотреть возможность размещения деревянной заливной горки в сквере «Бессмертный полк», чтобы дети не катались прямо у монумента.

Отметим, что два года назад у памятника была установлена табличка, запрещающая катание со склона, а также сообщающая о его обработке противогололедными реагентами. Эта мера была вызвана недовольством, высказанным представителями Совета ветеранов.