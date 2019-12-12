В Москве простились с экс-мэром Юрием Лужковым

Как сообщают «Известия», в последний путь его проводили вдова Елена Батурина, родственники и близкие, общественные и политические деятели, руководство администрации Кремля и члены правительства. Юрий Лужков похоронен рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.

Прощание прошло в храме Христа Спасителя. Туда также приехали действующий мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Отпевание совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Напомним, Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни в больнице Мюнхена после операции на сердце. У него начались осложнения, и реанимировать политика не удалось.