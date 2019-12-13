В Пензе осудили организатора экстремистской организации «Свидетели Иеговы»

Установлено, что житель Пензы с сентября 2017 года по июль 2018-го устраивал религиозные собрания и осуществлял проповедническую деятельность. Последователи давали ему деньги в качестве пожертвований.

«При этом средства собирались для продолжения противоправной деятельности организации, а затем направлялись в «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее следователи поясняли, что «организация пропагандировала преимущество последователей перед другими людьми, побуждала разрыв с родственных и семейных отношений с теми, кто не является членом группы. Также «Свидетели Иеговы» отказывались от медицинского вмешательства, в том числе — по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека, участники организации не признавали государственных органов и органов местного самоуправления».

В результате 55-летнему организатору религиозного объединения, которое ранее было признано судом экстремистским, назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Пять его последователей получили условные сроки.

* Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. Таким образом, были удовлетворены исковые требования Минюста РФ. В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений «Свидетелей Иеговы» на территории страны. Имущество организации суд обратил в доход государства.