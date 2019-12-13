В Пензенской области в ДТП попал школьный автобус. ФОТО

Стали известны подробности аварии, которая произошла 13 декабря В Пензенской области на трассе «Чемодановка-Васильевка».

Пресс-служба регионального управления ГИБДД прислала в редакцию информагентства фотографии с места происшествия. Судя по ним, один из участников аварии был школьный автобус малого класса.

Напомним, ДТП произошло в 14:50. Столкнулись ГАЗ-278815, которым управлял 28-летний мужчина, и ГАЗель, за рулем которой находился 60-летний водитель. В результате аварии пострадали 65-летняя женщина, девочка и четверо мальчиков, которые были пассажирами школьного автобуса. Медики также оказали помощь водителю Газ-278815.

По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пензенцев быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Помимо этого, из-за образования гололедов на проезжих частях, водителей просят не совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.

Напомним, в Пензенской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло на дороге «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» 9 декабря. Прокуратура по этому факту проводит проверку.