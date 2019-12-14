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ГАЗ влетел в автобус с детьми. Появились подробности ДТП в Пензенской области

14 декабря в 09:50 96 просмотров

В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария, в которой пострадало шесть человек, пятеро из них — дети. Следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, около 15 часов 13 декабря на дороге «Чемодановка-Сосновка» автомобиль ГАЗ-278815, которым управлял 28-летний мужчина, врезался в стоящую на обочине ГАЗель, в которой находились дети. За рулем школьного автобуса малого класса находился 60-летний водитель.

В результате аварии пострадала девочка, четыре мальчика и женщина. Всех их доставили в больницу, где оказали помощь и отпустили, оставив в медучреждении одного ребенка.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и выявление допущенных водителями нарушений правил дорожного движения и оказания услуг по осуществлению пассажирских перевозок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1420394/

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