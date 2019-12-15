Пензенцам обещают компенсировать платежи по ипотеке
В Пензенскую область привлекли 53,7 млрд рублей инвестиций. Инфографика
Торжественное посвящение начинающих медиков в профессию в Пензе
Закрытие «Года театра в России» в пензенском драмтеатре
Наши новости
В Пензе прошло шествие Дедов Морозов. ФОТО
Быстро и просто. Чем полезен центр «Мой бизнес» для пензенских предпринимателей
Белозерцев вручил столетней Анне Макаровой знак «Во славу земли Пензенской»
Глава пензенского минстроя рассказал «Экспрессу» о реализации нацпроекта БКАД
В кафе на ул. Ленинградской торговали алкоголем без лицензии
Губернатор запустил голосование по поводу выходного 31 декабря
Выбросили в пакете. В Пензе срочно ищут дом крошечным щенкам
Иван Белозерцев вручил знаменитым землякам награды
Лесной зверек стащил у пензенского рыбака улов. ВИДЕО
В Пензе проверили елочные базары

Губернатор передал столетней пензячке поздравление от президента России

15 декабря в 16:25 44 просмотра

15 декабря ветеран труда, участница трудового фронта Анна Владимировна Макарова празднует столетний юбилей. В этот день губернатор Иван Белозерцев передал ей почетный знак «Во славу земли Пензенской» и поздравительную телеграмму от президента Владимира Путина.

«Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие жизненные испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну, всегда были сопричастны к судьбе своего Отечества. Ваш путь был нелегким. С раннего детства трудились и на родительском подворье, и на полях колхоза. В годы Великой Отечественной войны вы сеяли и собирали урожай для нужд страны, готовили посылки солдатам на фронт. Вы стали примером стойкости духа, жизнелюбия и оптимизма и для своей семьи, и для всех нас, показали пример преданности родному краю, ответственности, бескорыстной любви к Отчизне и своим землякам», — обратился к пензячке глава региона.

Он отметил, что по биографии Анны Владимировны можно изучать историю XX века.

«Жизнь Ваша наполнена великим трудом — ваш стаж составляет более сорока лет. От всей души поздравляю вас с юбилеем! Желаю долгих-долгих лет жизни», — сказал Иван Белозерцев, вручая ветерану подарки и цветы.

Также Иван Белозерцев зачитал Анне Владимировне поздравительную телеграмму от президента Владимира Путина.

Пензячка призналась, что именно семья и забота близких стали залогом ее долголетия, сообщает пресс-центр облправительства.

Анна Владимировна Макарова родилась в селе Нагорная Пелетьма Лунинского района Пензенской области. Во время Великой Отечественной войны и до 1969 года в родном колхозе работала учетчицей. Вечерами, имея за плечами шесть классов образования, обучала грамоте односельчан.

В конце 60-х годов стала заведующей сельским детским садом, где женщина трудилась вплоть до выхода на пенсию в 1974 году. У Анны Владимировны — двое детей, четверо внуков, четверо правнуков и четверо праправнуков.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/202911/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...