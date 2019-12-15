Губернатор передал столетней пензячке поздравление от президента России

15 декабря ветеран труда, участница трудового фронта Анна Владимировна Макарова празднует столетний юбилей. В этот день губернатор Иван Белозерцев передал ей почетный знак «Во славу земли Пензенской» и поздравительную телеграмму от президента Владимира Путина.

«Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие жизненные испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну, всегда были сопричастны к судьбе своего Отечества. Ваш путь был нелегким. С раннего детства трудились и на родительском подворье, и на полях колхоза. В годы Великой Отечественной войны вы сеяли и собирали урожай для нужд страны, готовили посылки солдатам на фронт. Вы стали примером стойкости духа, жизнелюбия и оптимизма и для своей семьи, и для всех нас, показали пример преданности родному краю, ответственности, бескорыстной любви к Отчизне и своим землякам», — обратился к пензячке глава региона.

Он отметил, что по биографии Анны Владимировны можно изучать историю XX века.

«Жизнь Ваша наполнена великим трудом — ваш стаж составляет более сорока лет. От всей души поздравляю вас с юбилеем! Желаю долгих-долгих лет жизни», — сказал Иван Белозерцев, вручая ветерану подарки и цветы.

Также Иван Белозерцев зачитал Анне Владимировне поздравительную телеграмму от президента Владимира Путина.

Поздравили со 100-летним юбилеем Макарову Анну Владимировну, участницу трудового фронта. Зачитал телеграмму от Президента РФ. Участники трудового фронта внесли большой вклад в победу в ВОВ. Не случайно, В. Путин предложил присваивать городам почетное звание #Городтрудовойдоблести pic.twitter.com/KeppiVXDuX — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 15 декабря 2019 г.

Пензячка призналась, что именно семья и забота близких стали залогом ее долголетия, сообщает пресс-центр облправительства.

Анна Владимировна Макарова родилась в селе Нагорная Пелетьма Лунинского района Пензенской области. Во время Великой Отечественной войны и до 1969 года в родном колхозе работала учетчицей. Вечерами, имея за плечами шесть классов образования, обучала грамоте односельчан.

В конце 60-х годов стала заведующей сельским детским садом, где женщина трудилась вплоть до выхода на пенсию в 1974 году. У Анны Владимировны — двое детей, четверо внуков, четверо правнуков и четверо праправнуков.