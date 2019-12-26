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Владимиру Стрючкову продлили срок домашнего ареста до весны

26 декабря в 13:57 222 просмотра

Первомайский районный суд города Пензы продлил экс-министру здравоохранения региона Владимиру Стрючкову срок домашнего ареста.

По данным пресс-службы суда, он пробудет под домашним арестом до 2 марта 2020 года включительно.

Напомним, 29 апреля Владимир Стрючков покинул пост министра по собственному желанию. В Сети почти одновременно писали о неприятной личной ситуации, которая произошла с ним. В региональном управлении СКР и полиции это не комментировали.

На сайте СУ СК РФ по Пензенской области позднее появилась информация о задержании 59-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Личность подозреваемого следствие раскрывать не стало.


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