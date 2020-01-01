Рафик Ибрагимов отмечает день рождения

Личность Рафика Ибрагимова знакома практически всем жителям Пензенской области. Он вносит значительный вклад в решение одной из наиболее острых проблем региона — обманутых дольщиков. Напомним, глава строительного холдинга «Термодом» взял на себя обязательства по достройке первой очереди ЖК «Райки» и дома на ул. 8 Марта и выполнил данное губернатору Ивану Белозерцеву обещание: 25 ноября был сдан первый объект, 28 декабря — второй.

Также Рафик Ибрагимов известен как меценат, который занимается благотворительностью.

ООО «ПКФ «Термодом», которое возглавляет Рафик Анверович, в 2007 году начало реализовывать амбициозный инвестпроект масштабной комплексной застройки, не имеющий аналогов на территории Пензенской области. Буквально за несколько лет микрорайон преобразился, и сегодня его гордо именуют Городом Спутником. Жители со всего региона с удовольствием приезжают сюда, чтобы прогуляться по благоустроенной набережной, полюбоваться светомузыкальным фонтаном, а летом — отдохнуть на пляже с желтым песком и чистой водой. Кроме того, здесь проходит множество мероприятий, среди наиболее ярких — фестиваль фейерверков, День любви, семьи и верности, а также областной Сабантуй.

Отметим, что уже на начальном этапе строительства будущий микрорайон высоко оценили главные лица государства — президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

За 12 лет было создано около трех тысяч рабочих мест. Сегодня в эксплуатацию введено 800 тысяч квадратных метров жилья, это 50 жилых многоквартирных домов. В ближайшие 10 лет Спутник продолжит расти, в планах — построить 2 700 000 квадратных метров жилья, а население микрорайона увеличить до 100 тысяч человек. Уже сегодня в нем живут более 35 тысяч, причем из семей 75% - с детьми.

В 2017-м директор «Термодома» был удостоен ордена «За заслуги перед Пензенской областью» I степени, в следующем году ему присвоили звание «Заслуженный строитель России», а в 2019-м он был признан почетным гражданином Пензенской области. Рафик Анверович женат, имеет двоих сыновей, причем оба трудятся в строительном холдинге «Термодом».

«Медиахолдинг «Экспресс» поздравляет Рафика Ибрагимова с Днем рождения, желает крепкого здоровья, благополучия, претворения в жизнь всех намеченных планов и дальнейшей плодотворной деятельности на благо жителей Пензенской области!