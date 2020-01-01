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Рафик Ибрагимов отмечает день рождения

1 января в 09:01 432 просмотра

1 января Почетный гражданин Пензенской области, Заслуженный строитель России, генеральный директор холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов отмечает день рождения. Ему исполняется 62 года.

Личность Рафика Ибрагимова знакома практически всем жителям Пензенской области. Он вносит значительный вклад в решение одной из наиболее острых проблем региона — обманутых дольщиков. Напомним, глава строительного холдинга «Термодом» взял на себя обязательства по достройке первой очереди ЖК «Райки» и дома на ул. 8 Марта и выполнил данное губернатору Ивану Белозерцеву обещание: 25 ноября был сдан первый объект, 28 декабря — второй.

Также Рафик Ибрагимов известен как меценат, который занимается благотворительностью.

ООО «ПКФ «Термодом», которое возглавляет Рафик Анверович, в 2007 году начало реализовывать амбициозный инвестпроект масштабной комплексной застройки, не имеющий аналогов на территории Пензенской области. Буквально за несколько лет микрорайон преобразился, и сегодня его гордо именуют Городом Спутником. Жители со всего региона с удовольствием приезжают сюда, чтобы прогуляться по благоустроенной набережной, полюбоваться светомузыкальным фонтаном, а летом — отдохнуть на пляже с желтым песком и чистой водой. Кроме того, здесь проходит множество мероприятий, среди наиболее ярких — фестиваль фейерверков, День любви, семьи и верности, а также областной Сабантуй.

Отметим, что уже на начальном этапе строительства будущий микрорайон высоко оценили главные лица государства — президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

За 12 лет было создано около трех тысяч рабочих мест. Сегодня в эксплуатацию введено 800 тысяч квадратных метров жилья, это 50 жилых многоквартирных домов. В ближайшие 10 лет Спутник продолжит расти, в планах — построить 2 700 000 квадратных метров жилья, а население микрорайона увеличить до 100 тысяч человек. Уже сегодня в нем живут более 35 тысяч, причем из семей 75% - с детьми.

В 2017-м директор «Термодома» был удостоен ордена «За заслуги перед Пензенской областью» I степени, в следующем году ему присвоили звание «Заслуженный строитель России», а в 2019-м он был признан почетным гражданином Пензенской области. Рафик Анверович женат, имеет двоих сыновей, причем оба трудятся в строительном холдинге «Термодом».

«Медиахолдинг «Экспресс» поздравляет Рафика Ибрагимова с Днем рождения, желает крепкого здоровья, благополучия, претворения в жизнь всех намеченных планов и дальнейшей плодотворной деятельности на благо жителей Пензенской области!

Фотография: фото предоставлено компанией "Термодом"

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