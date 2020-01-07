Кузнецкие следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в машине

По данным регионального СУ СКР, в третьем часу 6 января в гаражном массиве напротив домов по ул. Кирова загорелся ВАЗ-2111. Огонь потушили, на водительском сиденье обнаружили тело владельца авто.



При первоначальном осмотре на его теле каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не нашли. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, очаг возгорания находился под капотом.



Проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины и причины возгорания авто. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Ранее о произошедшем сообщили в региональном ГУ МЧС.