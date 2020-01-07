Рождественское богослужение в Успенском соборе Пензы
Белозерцев: В целом, регион с поставленными на 2019 год задачами справился
Новое в системе финансов: какие изменения ждут пензенцев в 2020 году
Отзыв на детектив Ю. Несбе «Нож»
Наши новости
В Кузнецке мужчина сгорел в собственной машине
По факту гибели в Соболевке трех человек возбудили уголовное дело
В Каменском районе в пожаре погибли три человека
Пензенец получил на работе травму глаза во время плавки металла
В Бессоновке ночью загорелся дом
В Пензе утром вспыхнула иномарка
В Надеждино у мужчины загорелась постель
В пензенском СКР назвали возможную причину пожара, в котором погиб мужчина
В Пензенской области за сутки два человека погибли в пожарах
В новогоднюю ночь в Пензенской области произошло 7 пожаров

Кузнецкие следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в машине

7 января в 14:35 130 просмотров

В городе Кузнецке Пензенской области проводят доследственную проверку по факту смерти мужчины 1973 года рождения при возгорании машины.

По данным регионального СУ СКР, в третьем часу 6 января в гаражном массиве напротив домов по ул. Кирова загорелся ВАЗ-2111. Огонь потушили, на водительском сиденье обнаружили тело владельца авто.

При первоначальном осмотре на его теле каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не нашли. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, очаг возгорания находился под капотом.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины и причины возгорания авто. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее о произошедшем сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1426969/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...