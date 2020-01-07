По данным регионального СУ СКР, в третьем часу 6 января в гаражном массиве напротив домов по ул. Кирова загорелся ВАЗ-2111. Огонь потушили, на водительском сиденье обнаружили тело владельца авто.
При первоначальном осмотре на его теле каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не нашли. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, очаг возгорания находился под капотом.
Проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины и причины возгорания авто. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее о произошедшем сообщили в региональном ГУ МЧС.
Кузнецкие следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в машине
В городе Кузнецке Пензенской области проводят доследственную проверку по факту смерти мужчины 1973 года рождения при возгорании машины.
По данным регионального СУ СКР, в третьем часу 6 января в гаражном массиве напротив домов по ул. Кирова загорелся ВАЗ-2111. Огонь потушили, на водительском сиденье обнаружили тело владельца авто.
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