«Пенза-Пресс» подготовило яркие фото со «Спасских вечеров»

Также пензенцев ждала яркая программа с мастер-классами по колокольному звону, изготовления предметов народного промысла, катание на лошадях и собачьих упряжках. «Спасские вечера» открыл губернатор Иван Белозерцев, владыка Серафим, спикер парламента Валерий Лидин.

Сейчас идут отделочные работы внутри храма. Планируем открыть его в июле-августе этого года. Мы с владыкой будем приглашать патриарха Московского и Вся Руси Кирилла на открытие. Я знаю, что, предварительно, желание приехать освятить собор у него есть, потому что, если посмотреть, за последние 150 лет храмы такого масштаба, не считая московского, в России практически не строились", — сказал глава региона.

Мероприятие в ярких фото запечатлела фотокорреспондент информагентства Юлия Седяшева.

Все фото — ниже в «карусели».