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Иван Белозерцев рассказал в Сети о герое Сурского края Александре Бодряшове

13 января в 10:07 196 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опубликовал в соцсети Twitter пост об уроженце села Шемышейки, Герое Советского Союза Александре Бодряшове.

«Бодряшов Александр Тимофеевич, уроженец Шемышейки, Герой Советского Союза. При формировании Днепра первым переправился с орудием. При отражении атак врага его расчет уничтожил 14 танков, два орудия и десятки гитлеровцев», — отмечается в посте.

Напомним, ранее глава региона в Twitter сообщил о старте проекта, в рамках которого он будет рассказывать о подвигах жителей Пензенской области в годы Великой Отечественной войны.

Фотография: Скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA

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