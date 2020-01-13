Иван Белозерцев рассказал в Сети о герое Сурского края Александре Бодряшове

«Бодряшов Александр Тимофеевич, уроженец Шемышейки, Герой Советского Союза. При формировании Днепра первым переправился с орудием. При отражении атак врага его расчет уничтожил 14 танков, два орудия и десятки гитлеровцев», — отмечается в посте.

#ГероиСурскогокрая Бодряшов Александр Тимофеевич, уроженец Шемышейки, Герой Советского Союза. При формировании Днепра первым переправился с орудием. При отражении атак врага его расчёт уничтожил 14 танков, 2 орудия и десятки гитлеровцев. #АмыизПензы#75летПобеды #ГодПамятиИСлавы pic.twitter.com/daI3E8rg1u — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 13 января 2020 г.

Напомним, ранее глава региона в Twitter сообщил о старте проекта, в рамках которого он будет рассказывать о подвигах жителей Пензенской области в годы Великой Отечественной войны.