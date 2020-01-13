В ГИБДД сообщили подробности аварии с тремя фурами в Нижнем Ломове

В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» днем 13 января произошло ДТП с участием четырех авто. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности случившегося.

По предварительным данным, в 15:10 на 548 километре трассы в границах Нижнего Ломова столкнулись фуры Skania под управлением 52-летнего водителя, МАЗ, которую вел 38-летний мужчина, Volvo, которой управлял 38-летний шофер, и легковушка Skoda, за рулем которой находилась 37-летняя женщина.

В результате аварии пострадал 39-летний пассажир легковушки. Его с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

Ранее об аварии в Сети сообщали очевидцы. На кадрах, которые они размещали, было видно, что кабина одной из фур превратилась в груду металла, а запчасти раскиданы по проезжей части.