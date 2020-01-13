Закрытие новогодней кампании в Пензе
Фестиваль «Спасские вечера» 11 января в Пензе
В Пензе впервые будет запущено мобильное приложение управляющей компании
Награждение заслуженных работников печатных СМИ 13 января
Наши новости
В Кузнецке после смертельного ДТП установили личность водителя
Пензенцев предупредили о пробке в Терновке
В Кузнецке неизвестное авто насмерть сбило мужчину
Погибшего в жутком ДТП на повороте на Васильевку доставали спасатели
В Арбеково легковушка подрезала маршрутку. ВИДЕО
Появились подробности смертельного ДТП у поворота на Васильевку
Пензенец пострадал в ДТП в центре города
Летальный исход. В Пензенской области машина превратилась в груду металла
В Пензе легковушка повисла на заборе
В Пензенской области у поворота на Васильевку произошло жесткое ДТП

В ГИБДД сообщили подробности аварии с тремя фурами в Нижнем Ломове

13 января в 17:52 238 просмотров

В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» днем 13 января произошло ДТП с участием четырех авто. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности случившегося.

По предварительным данным, в 15:10 на 548 километре трассы в границах Нижнего Ломова столкнулись фуры Skania под управлением 52-летнего водителя, МАЗ, которую вел 38-летний мужчина, Volvo, которой управлял 38-летний шофер, и легковушка Skoda, за рулем которой находилась 37-летняя женщина.

В результате аварии пострадал 39-летний пассажир легковушки. Его с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

Ранее об аварии в Сети сообщали очевидцы. На кадрах, которые они размещали, было видно, что кабина одной из фур превратилась в груду металла, а запчасти раскиданы по проезжей части.

Фотография: скриншот - https://vk.com/autonom58?w=wall-106354828_50894

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...