Какие фильмы советуют посмотреть пензенцам об Отечественной войне

Институт регионального развития Пензенской области составил список фильмов о Великой Отечественной войне, рекомендуемых к просмотру школьникам и их родителям.

Дошкольники и начальная школа:

«Девочка из города» (16+), «Жила-была девочка» (16+), «Девочка ищет отца» (0+), «Полонез Огинского» (6+), «Сын полка» (6+), «Садись рядом, Мишка» (6+), «Два Федора» (0+).

Средняя школа:

«Я родом из детства» (12+), «Подранки» (12+), «Четыре танкиста и собака» (6+), «Судьба человека» (12+), «В бой идут одни «старики» (12+), «Иваново детство» (16+), «Это было в разведке» (12+), «Зеленые цепочки» (12+), «Я — Хортица» (12+), «Зимнее утро» (0+), «Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой» (0+), «Война Анны» (12+), «Если это случится с тобой» (12+), «Дочь командира» (6+), «Долгая память» (12+), «Мама, я жив» (12+), «Мальчишки» (6+), «Мальчишку звали капитаном» (12+), «Хлеб детства моего» (6+), «Юнга Северного флота» (6+), «Тайна партизанской землянки» (6+), «Я — Хортица» (12+), «Сто первый» (6+), «Праздник» (0+), «Молодая гвардия» (0+), «…А зори здесь тихие» (12+), «Они сражались за Родину» (0+), «Летят журавли» (12+), «Батальоны просят огня» (12+), «Звезда» (12+), «Живые и мертвые» (12+), «На войне как на войне» (12+), «Аты-баты, шли солдаты…» (0+), «Отец солдата» (0+).

Старшая школа:

«Иди и смотри» (16+), «Битва за Москву» (12+), «Великая Отечественная (сериал)» (0+), «Великий полководец Георгий Жуков» (6+), «Вызываем огонь на себя (мини-сериал)» (12+), «Горячий снег» (12+), «Завтра была война» (12+), «Государственная граница. Фильм 5. Год сорок первый (ТВ)» (12+), сборник учебных кинофильмов от студии «Школфильм» о Великой Отечественной Войне (16+).

Список составлен на основе 100 фильмов, которые предложило Министерство культуры страны. Картины будут показывать детям во время внеурочных занятий.

Напомним, список фильмов о Великой Отечественной войне, которые будут рекомендованы к просмотру детям, поручил подготовить губернатор Иван Белозерцев в ходе планерки в региональном правительстве, состоявшейся в декабре 2019 года.