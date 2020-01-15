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Белозерцев рассказал в Сети о Герое Советского Союза, летчике Кузнецове

15 января в 11:36 210 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках проекта продолжает рассказывать в Twitter о героях Сурского края.

15 января глава региона поделился с подписчиками историей о военном летчике из села Большие Хутора Нижнеломовского района.

«Сергей Алексеевич Кузнецов, военный летчик, Герой Советского Союза. К августу 1944 года — более 227 боевых вылетов. В воздушных боях лично сбил 19 самолетов врага и восемь самолетов в группе», — отметил Иван Белозерцев.

Звание Героя Советского Союза Сергею Кузнецову было присвоено 26 октября 1944 года.

Напомним, 10 января глава региона в Twitter сообщил о старте проекта, в рамках которого он будет рассказывать о подвигах жителей Пензенской области в годы Великой Отечественной войны.

Фотография: Скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA

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