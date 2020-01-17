Какая судьба ждет пензенский танк Т-34 после парада 9 Мая

По словам Олега Ягова, в ежедневном режиме ведется кропотливая работа по восстановлению танка, и сегодня есть большая вероятность того, что он сможет возглавить парадную колонну на праздновании 75-летия Великой Победы.

«На одном из предприятий Пензы ежедневно ведется работа по его восстановлению, инженеры-конструкторы сказали, что за тот период, пока он стоял на постаменте, получилось так: та сторона танка, которая стояла на солнце, — там все более-менее в порядке, а та сторона, которая находилась в тени, — там предстоят большие сварочные работы. Проводка за долгие десятилетия также пришла в негодность. С рычагами нужно плотно поработать. Но наш взгляд оптимистичен, самое главное — что люди каждый день работают над восстановлением танка», — рассказал зампред правительства.

С дальнейшей судьбой легендарного танка пока не определились, но, по мнению Олега Ягова, существует два сценария, из которых предстоит выбрать лишь один.

«Задают вопрос, что делать с танком после 9 Мая: вернуть на постамент или нет. На мой взгляд, было бы более правильным в том случае, если он в дальнейшем будет участвовать в парадах, прикрепить к одному из предприятий, поставить в бокс, в течение года сопровождать, смазывать маслом, иногда — выезжать. Это была бы замечательная традиция, если бы каждый год танк Т-34 возглавлял колонну 9 Мая. Я думаю, нужно выбрать одно: либо танк — памятник, либо — действующий участник праздничных событий. Если мы его вернем на постамент, к нему будет сложно подойти, чтобы произвести необходимое обслуживание», — пояснил свою точку зрения зампред.

Напомним, к активной фазе восстановления танка Т-34 в Пензе перешли в середине декабря прошлого года. Инициатива восстановления танка Т-34 принадлежит губернатору Ивану Белозерцеву. Монумент был установлен в Пензе в 1981 году. Он символизировал то, что в годы Великой Отечественной войны жители региона внесли в Фонд обороны страны более 129 миллионов рублей, на которые были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.