УФАС сообщило об итогах проверки цен на яйца. Анализ управления вызывает ряд вопросов

Региональное управление ФАС прислало в редакцию «Пенза-Пресс» ответ на запрос , в котором журналисты просили проверить законность повышения цен на яйца в сетевых магазинах города с июня по ноябрь на 48%.

Напомним, информагентство проводит ежемесячный мониторинг в трех сетевых магазинах города — «Караван» (ул. Калинина, 93), «Южный» (ул. Красная Горка, 36а) и «Спар» (ул. Суворова, 221) — и на одном рынке (ул. Лобачевского, 7). Согласно зафиксированным корреспондентами данным, за период с июля по ноябрь рост стоимости яиц в этих торговых точках составил 48%.

16 декабря мы обратились в антимонопольный орган с просьбой проверить обоснованность роста стоимости яиц в трех магазинах и на одном рынке. Спустя три дня на электронную почту информагентства поступил ответ от управления, в котором сообщалось о принятии решения об отсрочке рассмотрения обращения — так как «в целях полного и всестороннего рассмотрения информации, изложенной в запросе, необходимо получить дополнительные доказательства, документы и пояснения».

Спустя месяц, 17 января, УФАС направило в редакцию информагентства итоги проверки, однако, судя по тексту документа, она была проведена только в отношении двух торговых точек — «Каравана» и «Спара».

«Пензенское УФАС России проанализировало информацию от торговых сетей ООО «Караван», ООО «Спар Миддл Волга» (торговая сеть «Спар»). Из анализа изменения розничных цен следует, что в среднем цена на яйцо куриное в ноябре по сравнению с июлем увеличилась на 22−23%. Из анализа изменения закупочных цен следует, что в среднем цена на яйцо куриное в ноябре по сравнению с июлем увеличилась на 30−31%. Анализ представленных документов от торговых сетей показал, что изменение розничных цен не превышает изменения закупочных.

В универсаме «Южный» торговую деятельность осуществляет несколько индивидуальных предпринимателей. Поскольку в заявлении не содержится точного указания хозяйствующих субъектов, не представляется возможным провести анализ изменения цен», — отмечается в ответе управления за подписью начальница Елены Демидовой.

Почему УФАС удалось запросить информацию о поставщиках яиц в магазинах «Караван» и «Спар», а в магазине «Южный» — нет, остается загадкой. Также в документе нет информации об итогах проверки рынка «Южный» на ул. Лобачевского, и причины ее отсутствия не поясняются.

Относительно остальных двух точек дается однозначное заключение: «Изменение розничных цен вызвано изменением общих условий обращения товара на рынке, связанных с его производством и реализацией. Учитывая вышеизложенное, обстоятельств, свидетельствующих об экономической необоснованности повышения розничных цен, не установлено». Доказательств того, что изменения произошли вследствие договоренностей между торговыми сетями, также не нашли.

Кроме того, в управлении, ссылаясь на письмо Российского птицеводческого союза от 19 февраля 2019 года, сообщили, что цены на яйца подвержены сезонным колебаниям: в частности, весенне-летний период — время, когда они дешевеют, а с августа их стоимость начинает расти.

Таким образом, пензенское УФАС приняло решение об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, в апреле прошлого года были подведены итоги аналогичной проверки, только в отношении поставщиков. Тогда поручение о ее проведении поступило в пензенское УФАС не от СМИ, а от федерального антимонопольного органа. В результате были установлены признаки сговора между производителями яиц в регионе. Повышение цен на яйца произошло перед Новым годом-2019 в ряде регионов страны. В Пензенской области цена доходила до 70 рублей за десяток.