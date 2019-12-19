УФАС рассмотрит обращение «Пенза-Пресс» о росте цен на яйца

Пензенское УФАС приняло решение об отсрочке рассмотрения обращения информационного агентства, связанного с ростом цен на яйца в период с июня по ноябрь на 48%.

В ходе мониторинга стоимости ряда социальных продуктов в трех сетевых магазинах города и на одном рынке журналисты несколько месяцев подряд фиксируют рост цен на яйца (учитываются самые дешевые сорта): в сентябре штука стоила, в среднем, 3 рубля 67 копеек, в октябре — 4 рубля 2 копейки, в ноябре — 4 рубля 32 копейки. То есть всего за 2 месяца рост составил 65 копеек, или 17,7%.

Причем это не первый скачок цен на яйца, замеченный нами в 2019 году: в июле мы направляли обращение в УФАС, так как зафиксировали рост стоимости более чем на 22% (с 2 рублей 92 копеек до 3 рублей 58 копеек). Однако был дан ответ об отсутствии нарушений.

Таким образом, за период с июля по ноябрь рост стоимости яиц в Пензе, по данным нашего мониторинга, составил 48%. В частности, по состоянию на 16 часов 26 ноября в «Караване» (ул. Калинина, 93) минимальная цена за одно яйцо составляла 4 рубля 40 копеек (27 июня — 3 рубля), в «Спаре» (ул. Суворова, 221) — 4 рубля 59 копеек (в конце июня — 2 рубля 99 копеек), в «Южном» (ул. Красная горка, 36а) — 4 рубля 80 копеек (в конце июня — 3 рубля 20 копеек), на рынке (ул. Лобачевского, 7) — 3 рубля 50 копеек (ранее — 2 рубля 50 копеек).

Официальный запрос был направлен в региональное управление ФАС 16 декабря. Спустя три дня нам пришел ответ, в котором сообщается, что «в целях полного и всестороннего рассмотрения информации, изложенной в запросе, необходимо получить дополнительные доказательства, документы и пояснения». В связи с этим рассмотреть обращение в семидневный срок не представляется возможным, и управление приняло решение об отсрочке. В документе также отмечается, что ответ будет дан в 30-дневный срок.



Напомним, в 2018-м в преддверии Нового года также фиксировался рост цен на яйца. По результатам проверки пензенского УФАС были выявлены нарушения антимонопольного законодательства — установлены признаки сговора между крупными производителями.